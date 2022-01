Bolt angaria financiamento de 628 milhões de euros

Com mais de 100 milhões de clientes e estando presente em cerca de 400 cidades em 45 países, a Bolt - de transporte de passageiros, trotinetes e serviço de entrega de comida - angariou um financiamento de 628 milhões de euros, informou a empresa esta terça-feira através de um comunicado.A ronda, que catapultou a tecnológica estónia para uma avaliação de 7,4 mil milhões de euros, foi liderada pela Sequoia Capital e a Fidelity Management & Research Company com a Whale Rock, a Owl Rock, a D1, a G Squared, a Tekne, a Ghisallo e outros investidores não identificados.

Com este novo financiamento, que chega apenas quatro meses depois de um outro de 600 milhões de euros, também liderado pela Sequoia, a empresa pretende expandir-se para outros mercados e explorar unidades de negócio em desenvolvimento, como as entregas rápidas de compras de supermercado, através do Bolt Market, que já está ativo em dez cidades. Portugal é um dos países onde este serviço já está disponível, desde novembro do ano passado.A Bolt nasceu em 2013 em Talín, na Estónia, com um serviço em tudo semelhante ao da Uber, criado para apostar em mercados onde a tecnológica norte-americana ainda não tinha presença.