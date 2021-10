Corte de funcionários da Sage inclui 90 trabalhadores em Espanha e Portugal

A tecnológica Sage anunciou na quinta-feira a supressão de 820 postos de trabalho em termos mundiais, detalhando que 200 empregos seriam eliminados no Reino Unido e Irlanda, 250 na América do Norte e os restantes 370 no resto das geografias onde está presente.Esta sexta-feira, o site El Español indica que entre os empregos a suprimir contam-se 90 lugares em Espanha e Portugal.O site do país vizinho não explicita, contudo, quantos postos de trabalho serão reduzidos em cada um dos países ibéricos.A Sage conta atualmente com 13 mil funcionários espalhados por 23 países. Em Portugal conta com escritórios em Lisboa e em Matosinhos.