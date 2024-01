EUA pressionaram ASML a bloquear vendas à China

, semanas antes de entrarem em vigor as proibições à exportação de equipamentos de fabrico de "chips", avança a Bloomberg, citando fontes familiarizadas com o assunto.

A empresa neerlandesa detinha licenças para enviar três máquinas topo de gama de litografia ultravioleta profunda a empresas chinesas até janeiro, data prevista para a entrada em vigor de novas restrições. No entanto, as autoridades norte-americanas terão contactado a ASML com o objetivo de pedir a suspensão imediata dos envios programados.





Joe Biden estará a tentar travar os esforços de Pequim para criar a sua própria indústria de semicondutores avançados, de acordo com a Bloomberg. No ano passado, a empresa chinesa Huawei produziu um "smartphone" para rivalizar com o iPhone da Apple, usando "chips" topo de gama fabricados com máquinas da ASML.Segundo indicaram as mesmas fontes à agência, o conselheiro de Segurança Nacional norte-americano,no final do ano passado, e as autoridades do país pediram aos EUA que contactassem diretamente a ASML sobre os equipamentos.



Alguns envios (embora não se saiba ao certo quantos) foram então cancelados na sequência do pedido dos EUA, com custos tanto para a empresa como para a China, onde as empresas anteciparam a entrada em vigor das limitações acelerando encomendas.



Entre julho e novembro, as importações chinesas de máquinas litográficas aumentaram mais de cinco vezes, atingindo 3,7 mil milhões de dólares, de acordo com os dados aduaneiros chineses. A China foi responsável por quase metade das vendas da ASML no terceiro trimestre, em comparação com 24% no trimestre anterior e 8% nos três meses que terminaram em março.



Contactados pela Bloomberg, a ASML, bem como porta-vozes do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca e do Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos recusaram comentar.