Everis investe 2 milhões na criação de um centro de competências Microsoft em Lisboa

A consultora de negócios e tecnologia Everis Portugal vai investir 2 milhões de euros na criação de um centro de competências Microsoft, com o objetivo de "acelerar a transição digital dos clientes com tecnologia Microsoft", em setores como a banca, seguros, telecomunicações, energia ou saúde. O centro apoiará as empresas instaladas em Portugal mas tem também "uma vocação internacional", através do suporte da rede Everis na Europa.Este novo centro ficará instalado em Lisboa, especifica a consultora, acrescentando que a nova aposta representa também a contratação de 55 pessoas, "tendo já integrado 25 engenheiros e arquitetos especializados em tecnologia Microsoft Azure".Através deste investimento, a Everis Portugal passará a ter uma estrutura de conhecimento focada nas tecnologias Microsoft Azure, algo que permitirá "facilitar a implementação de estratégias de migração para a cloud das organizações".Francisco Ceia, diretor de Microsoft Enterprise & Cloud Solutions da Everis Portugal, indica que "a companhia está muito satisfeita por poder anunciar este investimento, que reforça as competências da organização, aprofunda o relacionamento com um parceiro estratégico, a Microsoft, e contribui para acelerar a transformação digital dos clientes, proporcionando-lhes ganhos de eficiência e produtividade".Já Abel Aguiar, diretor executivo para Canal e Parceiros da Microsoft, nota que a "parceria estratégica assinada em junho de 2020 pela NTT DATA e pela Microsoft, é agora corporizada a nível local e representa um passo decisivo neste caminho conjunto das duas organizações". "Acreditamos que este novo centro permitirá à Everis Portugal, através da sua capacitação, geração de conhecimento e identificação de melhores práticas, diferenciar-se no mercado, reafirmando-se como um parceiro de excelência para a transformação digital sustentada em tecnologia Microsoft com especial destaque para cenários cloud e híbridos", acrescenta o responsável.