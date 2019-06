De acordo com a descrição presente no mesmo aviso, a I2S é "uma empresa portuguesa com atividade principal na prestação de serviços de informática e o desenvolvimento de software, em especial para o setor de seguros".Já a GFI Portugal é uma subsidiária da francesa GFI Informatique, uma sociedade francesa que trabalha os sectores de software, serviços informáticos e soluções de negócio. Em Portugal, a GFI Informatique também detém a ROFF - ConsultoresIndependentes, uma consultora focada em prestar serviços relacionados com o software SAP.A Autoridade da Concorrência está agora disponível para ouvir a opinião de quaisquer partes interessadas neste negócio nos próximos dez dias, antes de se pronunciar sobre a operação.