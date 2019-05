Grupo Nabeiro compra participação na tecnológica portuguesa Zone Soft

O Grupo Nabeiro anunciou esta quarta-feira, 8 de maio, que fechou a aquisição de uma participação no Grupo Zone Soft, uma tecnológica portuguesa especializada em software de faturação de ponto de venda.

Com este negócio, cujo valor não foi revelado, a empresa que controla a Delta Cafés vai "fortalecer a sua relação e proposta de valor para o canal HORECA", onde estão os hotéis, restaurantes e cafés, refere a empresa em comunicado.

A Zone Soft tem 28.000 licenças ativas no mercado nacional, oferecendo serviços para restaurantes como a ementa digital, monitores de cozinha e aplicação de gestão. Tem também uma parceria com a MyPOS para um terminal bancário que permite "uma experiência de pagamento única ao consumidor, já que inclui faturação, fidelização e pagamento num mesmo equipamento".

IKEA, McDonald’s e Science4You são alguns dos clientes da Zone Soft, que conta com 55 colaboradores.

"O Grupo Zone Soft tem crescido sustentadamente, uma vez que aposta incondicionalmente na relação com os seus clientes, algo que se enquadra com os valores e cultura do Grupo Nabeiro", referiu Rui Miguel Nabeiro (na foto), quando o CEO da Delta Cafés anunciou esta aquisição no evento anual da tecnológica.

Michael Salvado, partner e responsável comercial da Zone Soft, referiu que depois desta operação, a tecnológica vai iniciar "um trabalho de internacionalização para novos mercados, para além do Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique e África do Sul, entre outros países da Europa onde já existe presença".