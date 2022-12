Huwaei Portugal dá 250 mil euros para bolsas de estudo

A Huawei Portugal anunciou uma segunda edição do seu programa de bolsas de estudo para estudantes universitários portugueses, de novo em parceria com o .PT.

A empresa dá assim a continuidade ao programa criado em 2021, no âmbito do qual já apoiou 50 estudantes de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento com um valor total de 250 mil euros. Com este anúncio, a Huawei Portugal compromete-se a apoiar mais 50 alunos, elevando para 500.000 euros o valor investido em apoios financeiros diretos a estudantes portugueses.

À semelhança de 2021, o programa está direcionado para estudantes de Engenharia, Tecnologia e áreas relacionadas, sendo que a empresa pretende este ano alargar o âmbito a estudantes da área das Energias Renováveis, em linha com o desenvolvimento desta área de negócio em Portugal.

"As 50 histórias de quem já é apoiado por nós, inspiraram-nos profundamente e reforçam o sentido de propósito do que fazemos. Sentimo-nos privilegiados por contribuir para o futuro do País de uma forma tão relevante e efetiva.", explica a Huawei Portugal em comunicado.

Na primeira edição (2021/2022) o programa de bolsas da Huawei Portugal contou com cerca de 3.000 candidaturas, provenientes de todo o País.



A segunda edição do programa de bolsas universitárias da Huawei é desenvolvida em parceria com o .PT e conta com o apoio do INCoDe.2030, Portugal Digital e da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, uma vez que mantém o princípio de discriminação positiva, atribuindo metade das bolsas a mulheres.