Instagram cria nova app que rivaliza com Snapchat

O Instagram apresentou a Threads, uma aplicação que vem acrescentar potencialidades que entram em confronto com as oferecidas pela rival Snapchat.





A Threads é uma aplicação autónoma que permite aos utilizadores do Instagram reforçar a partilha com o círculo mais restrito de amigos. O primeiro passo é escolher, entre os amigos de Instagram, aqueles que são considerados os "amigos chegados" – uma lista a que ninguém, além do próprio utilizador, terá acesso.





"Identificámos a necessidade de estar mais ligado ao longo do dia, de forma a poderes comunicar o que estás a fazer e como te estás a sentir através de fotos e vídeos", afirma o diretor de produto do Instagram, Robby Stein, numa publicação no site da empresa. A Threads é apresentada como "uma nova forma de enviar mensagens a amigos chegados no espaço privado e dedicado (ao efeito)". A comunicação é feita através de fotos, vídeos e histórias (stories).





A rede social explica que o grupo de amigos mais restrito vai poder ver atualizado o estado do utilizador, tanto por iniciativa do próprio como, caso este o permita, de forma automática. A funcionalidade de "auto-status" vai basear-se nos serviços de localização, depois de autorizada a aceder a esta informação, e transformá-los em atualizações como "na praia", "no café" ou "em casa". Associada a esta informação não vai aparecer nenhuma morada específica.





Além do estado atual, a Threads permite que apenas os amigos chegados dirijam mensagens privadas aos utilizadores. A estreia global já está a acontecer esta quinta-feira, 3 de outubro.