João Lourenço inaugurou parque tecnológico de 58 milhões de euros da Huawei em Luanda

A tecnológica chinesa Huawei investiu mais de 58 milhões de euros (60 milhões de dólares) num parque tecnológico, que vai formar 10 mil angolanos e dispõe de centros de inovação e tecnologias avançadas, esta segunda-feira inaugurado pelo Presidente angolano, João Lourenço,O parque tecnológico da Huawei Technologies em Luanda é o terceiro em África, depois do Egito e da África do Sul.O embaixador chinês em Luanda, Gong Tao, que interveio após a visita do chefe do executivo angolano às novas instalações da multinacional, sublinhou que a Huawei atribui grande importância às suas responsabilidades sociais e à promoção do conhecimento tecnológico."Este investimento visa promover o desenvolvimento inovador, transformação digital e crescimento dos talentos de Tecnologias de Informação e Comunicação em Angola", disse o diplomata chinês, reforçando que China e Angola são como "irmãos e bons amigos" que se ajudam.Acrescentou que os dois países querem acelerar o alinhamento das estratégias de desenvolvimento e aprofundar a cooperação no domínio da tecnologia, economia digital, e formação de recursos humanos.O parque tecnológico vai assegurar a formação de mais de 10 mil angolanos, bem como docentes de cursos técnicos e tecnológicos de universidades angolanas, até 2027.Além do centro de formação, o parque tecnológico dispõe de um centro de inovação para as novas tecnologias e um outro para experiências tecnológicas avançadas, segundo a agência angolana de notícias, Angop.O parque tecnológico possui também um Centro de Dados e Soluções de Telefonia 3G, 4G e 5G e para painéis solares destinados a habitação e empresas, criando 120 postos de trabalho, maioritariamente para angolanos.O complexo conta com ainda com quatro salas de formação com 32 lugares cada uma, três edifícios residenciais para 180 funcionários, refeitório para cem pessoas e um campo de jogos de salão.