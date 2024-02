Lucro trimestral da Apple cresce 13% para 33,9 mil milhões de dólares

A Apple fechou o seu primeiro trimestre fiscal - terminado a 30 de dezembro - com lucros de 33.916 milhões de dólares, uma subida homóloga de 13,06%, anunciou esta quinta-feira a "empresa da maçã".A fabricante do iPhone faturou 119.575 milhões de dólares, mais 2,07% do que um ano antes e acima do esperado pelos analistas. Esta foi, aliás, a primeira subida homóloga nas vendas num ano.Notícia em atualização