Meta vai restruturar equipas e congelar contratações, anuncia Zuckerberg

A Meta vai congelar as novas contratações e reestruturar algumas equipas de forma a cortar na despesa.O anúncio foi proferido pelo próprio CEO, Mark Zuckerberg, durante a habitual sessão semanal de perguntas e respostas com os funcionários, de acordo com uma fonte presente no evento e citada pela Bloomberg.Em julho, o líder da dona do Facebook e Instagram já tinha revelado que a empresa iria "reduzir o número de funcionários" e que muitas equipas iriam encolher "de forma a transferirmos energia para outras áreas".Zuckerberg já tinha definido que a empresa tem novas prioridades: o metaverso e o segmento dos "reels", vídeos curtos no Instagram com o objetivo de concorrer com o TikTok.Durante a conferência sobre os resultados do primeiro trimestre, a Meta comprometeu-se a reduzir as despesas em três mil milhões do dólares.No segundo trimestre deste ano a empresa liderada por Mark Zuckerberg registou receitas de 28,82 mil milhões de dólares (menos 1% face ao trimestre homólogo do ano passado), quando a estimativa dos analistas inquiridos pela Bloomberg apontava para 28,93 mil milhões.Já o resultado líquido caiu 36%, para 6,68 mil milhões de dólares (contra 10,3 mil milhões entre abril e junho de 2021).Em bolsa, a tragédia repete-se: desde o início do ano a "big tech" já perdeu mais de metade do seu valor em bolsa (59,5%) para 366.124,7 milhões de dólaresDurante a sessão desta quinta-feira, os títulos da tecnológica seguem a tombar 3,80% para 136,23 dólares por ação.