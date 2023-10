Microsoft bate estimativas nos lucros e receitas trimestrais

A Microsoft fechou o seu primeiro trimestre fiscal, findo a 30 de setembro, com lucros de 22,3 mil milhões de dólares, uma subida homóloga de 27%, e acima dos 19,83 mil milhões de dólares esperados pelos analistas, anunciou esta terça-feira a gigante tecnológica.



As receitas trimestrais ascenderam a 56,5 mil milhões de dólares, mais 13% do que em igual período de 2022, batendo igualmente as previsões dos analistas, que antecipavam uma faturação na ordem dos 54,5 mil milhões de dólares.





342,50 dólares, o que representa uma subida de

3,62% face à cotação de fecho (330,53 dólares) da sessão desta terça-feira.

Os resultados operacionais cifraram-se em 26,9 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de 25%.O segmento de inteligência artificial e nuvem, que inclui a Azure e o copilots, faturou 24,3 mil milhões de dólares, mais 700 milhões de dólares do que o esperado."Com o copilots, estamos a tornar a era da Inteligência Artificial (IA) real para as pessoas e empresas em todo o mundo", refere o CEO da empresa, Satya Nadella, citado no comunicado. "Estamos a rapidamente incorporar a IA em todas as camadas da tecnologia e para todos os papéis e processos de negócios para impulsionar os ganhos de produtividade dos nossos clientes", acrescenta.Na negociação "afterhours", as ações da Microsoft chegaram a escalar 4,75%, até aos 346,25 dólares, antes de aliviarem para os