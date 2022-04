NATO instala dois centros de tecnologia em Portugal

Leia Também Arsenal do Alfeite volta a ter academia de formação em indústria naval

Portugal foi escolhido pela NATO para acolher dois centros de inovação e aceleração de tecnologia aplicada à defesa, indica um comunicado conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Defesa, enviado esta quinta-feira às redações. Prevê-se que as duas estruturas "Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic" (DIANA) iniciem operações no próximo ano."O projeto DIANA é um instrumento que visa acelerar o desenvolvimento de soluções tecnológicas emergentes e disruptivas no seio da NATO, principalmente tecnologias de duplo uso com aplicação na área da segurança e defesa", indica o comunicado do Governo.Em concreto, o país vai receber um "Accelerator Network Site" e um "Test Centre", a instalar na Arsenal do Alfeite, em Almada, e no Centro de Experimentação Operacional da Marinha, em Tróia, respetivamente. "A instalação destas estruturas em território nacional representa uma relevante oportunidade para a economia de defesa nacional e sua aproximação à rede de inovação que agora nasce na Aliança", lê-se.A NATO está atualmente presente em Portugal através do "Joint Analysis & Lessons Learned Centre", em Lisboa, da Academia de Comunicações e Informações e do comando da "Naval Striking and Support Forces NATO" (STRIKFORNATO), em Oeiras.