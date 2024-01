Netflix bate previsões de novos assinantes e receitas. Ações pulam 7%

A Netflix terminou em grande 2023, conquistando 13,1 milhões de novos assinantes no último trimestre, a maior subida desde a pandemia. A média das previsões dos analistas apontavam para 8,9 milhões de novos subscritores.As receitas trimestrais ascenderam a 8,83 mil milhões de dólares, uma subida de 12,8% em termos homólogos, também acima do esperado pelo mercado. A empresa registou 937,8 milhões de lucro nos últimos três meses do ano, quase 17 vezes mais do que no quarto trimestre de 2022, quando obteve 55,3 milhões.A companhia bateu as estimativas de assinantes em todas as regiões do mundo e tem agora 260,8 milhões de assinaturas pagas - um recorde. Só na Europa, Médio Oriente e África somou mais cinco milhões de subscrições entre outubro e dezembro.Em termos anuais, a plataforma de "streaming" registou receitas de 33,72 mil milhões, o que representa um incremento de 6,7% face a 2022. Nos lucros, o crescimento homólogo foi mais substancial, de 20,4%, para 5,4 mil milhões de dólares.A tecnológica conseguiu recuperar de um ano difícil que foi 2022, ao centrar-se em questões como a partilha da palavra-passe e a introdução de planos de subscrições com publicidade mais baratos.No entanto, o ano robusto em termos de assinaturas que foi 2023 poderá não se repetir em 2024, mas a empresa espera ultrapassar, no primeiro trimestre, os 1,75 milhões de novas assinaturas registadas em 2023. Wall Street estima que a Netflix some 4,31 milhões de novos assinantes entre janeiro e março deste ano.A companhia explicou que esta descida não deverá penalizar as vendas e que as receitas vão continuar a crescer a dois dígitos, uma resiliência que se deve maioritariamente à subida dos preços dos planos de subscrição. A margem operacional para o presente ano foi ainda revista em alta para um crescimento homólogo de 24%.Os investidores gostaram destes números e as ações da Netflix seguem a pular 7,48% para 529 dólares no "after-hours" de Wall Street, depois de terem encerrado a sessão do horário regular desta terça-feira a somar 1,33%, para 492,19 dólares.