Norte-americana AMD avança com aquisição para fazer frente à rival Nvidia

30 de julho, a Nvidia alcançou um recorde de 13,51 mil milhões de dólares de receitas, o que representa um crescimento de 101% face ao mesmo período do ano anterior.



Segundo a CNBC, que cita um porta-voz da AMD, a aquisição da Nod.ai deverá ficar concluída até final do ano.



A notícia deu um ligeiro ânimos às ações da AMD, que estão a valorizar 1,64% para 109,72 dólares.







A norte-americana Advanced Micro Devices (AMD), fabricante de semicondutores, anunciou esta terça-feira um acordo para a aquisição de uma "startup" para aumentar as capacidades na área da inteligência artificial (IA).A empresa em causa chama-se Nod.ai e dedica-se ao desenvolvimento de "software" para sistemas de IA. "A adição da Nod.ai vai trazer uma equipa experiente que desenvolveu uma tecnologia líder que acelera o processo de desenvolvimento de soluções de inteligência artificial", pode ler-se numa nota publicada hoje na página oficial da AMD.A decisão da companhia norte-americana acontece numa altura em que as fabricantes de "chips" tentam ganhar terreno face à rival Nvidia, que lidera o mercado. Recorde-se que só no segundo trimestre fiscal, que terminou a