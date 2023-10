EUA apertam controlo de exportação de "chips" para a China. Nvidia afunda 4%

Leia Também Norte-americana AMD avança com aquisição para fazer frente à rival Nvidia

Os Estados Unidos preparam-se para reforçar o controlo às exportações de semicondutores para a China, com as restrições a abrangerem agora "chips" mais avançados. A medida visa travar o acesso da segunda maior economia mundial a equipamentos considerados cruciais para modelos mais avançados de inteligência artificial (IA).As novas regras, que alargam as já adotadas em outubro do ano passado, requerem também que as empresas notifiquem o Governo norte-americano antes de venderem os "chips" identificados, entre os quais estão o "A800" e "H800" da Nvidia, desenhados especificamente para o mercado chinês, avança a Bloomberg.A decisão da Administração Biden vai tornar mais difícil às fabricantes de semicondutores, como a AMD, a Intel ou a Nvidia, fazerem negócio com a China. Aliás, a notícia já se está a fazer sentir no desempenho destas em bolsa, com as cotadas a registarem quedas de 0,77%, 1,49% e 4,14%, respetivamente."É difícil traçar uma linha entre tecnologia militar e comercial", afirmou Gina Raimondo, secretária norte-americana do Comércio, acrescentando que a mesma tecnologia é muitas vezes usada para mais do que um fim, entre os quais a modernização de equipamento militar. Raimondo salientou, contudo, que os EUA não querem ser mais restritivos do que o necessário.A Administração Biden irá rever as notificações às empresas abrangidas por este reforço de controlo num prazo de 25 dias, acrescentou.A Nvidia, que se solidificou como líder no mercado de chips IA, afirmou, numa resposta à Bloomberg, que não espera um impacto significativo da medida nos resultados financeiros. Pelo menos a curto prazo.A fabricante de semicondutores fechou o seu segundo trimestre fiscal, que terminou em julho, com um recorde de 13,51 mil milhões de dólares de receitas, o que representou um crescimento homólogo de 101% e uma subida de 88% face ao trimestre anterior.