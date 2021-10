Número de utilizadores acima de 65 anos dispara 240% no comércio eletrónico

Os consumidores acima dos 65 anos "invadiram" o comércio eletrónico durante a pandemia, revela a plataforma KuantoKusta. Tradicionalmente mais desconfiados em relação às compras online, as restrições impostas devido à pandemia fizeram com que esta faixa etária se aproximasse das compras online.

Na análise da plataforma de comparação de preços é notório o crescimento da presença desta faixa etária. Só no site deste comparador de preços, o número de utilizadores registado no início de 2019 rondava os 264 mil utilizadores acima de 65 anos; no início de 2021 passou a ser de 898 mil utilizadores, refletindo um disparo de 240%.

O comparador de preços estima que o atual número de pessoas desta faixa etária registadas represente quase 40% do total desta população. Com mais utilizadores desta idade a comprar online, também os gastos ganharam força. Na comparação com os valores pré-pandemia, estes utilizadores "gastaram mais 360%".

"Os consumidores com mais de 65 anos representam agora 13% do total de utilizadores do site, face aos 5,5% de 2019. Temos notado uma confiança clara, e crescente, por parte desta faixa etária em comprar online, em todas as áreas. Se os utilizadores continuarem satisfeitos com as suas compras, a tendência continuará positiva, mesmo no pós-pandemia", reconhece Sara Sá, da direção de marketing do KuantoKusta.

Segundo esta responsável, estes consumidores "estão mais modernos, mais digitais e mais atualizados", notando quase um "efeito perverso da pandemia", que obrigou as pessoas a atualizarem-se e a desenvolverem competências que não tinham até ao momento.

Os produtos veterinários para cães representam a maior subida de consumo na faixa etária dos maiores de 65, com um crescimento de 690%, seguido pelos perfumes (378%), ração para animais domésticos (300%) e vitaminas (290%).



Os tablets (280%), aspiradores robot (235%) e portáteis e smartwatches (180%) registaram também um crescimento significativo em categorias de produtos tecnológicos que anteriormente não tinham muita expressão nos hábitos destes consumidores.