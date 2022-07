Portugal sofreu 3 mil ataques informáticos nos primeiros três meses do ano

Portugal foi alvo de cerca de três mil ataques informáticos no primeiro trimestre do ano, de acordo com dados da empresa de segurança Kaspersky. Os investigadores alertam para uma nova tendência de ataque em que são utilizadas ferramentas de teste de cibersegurança para fragilizar as empresas com "ransomware".

O "ransomware" usa um programa que impede os utilizadores de acederem ao sistema, exigindo o pagamento de um resgate.

A Kaspersky explica que estes ataques têm várias fases: o estudo da rede da vítima; o ataque dos ativos internos; a movimentação lateral através da rede e a extração de informação. Finalmente, o vírus é executado para encriptar os dados, impedindo a utilização e parando as operações do utilizador em questão.

As ferramentas da Kaspersky em 2022, registaram em média mais de 332 ataques de "ransomware" por dia, o que equivale a cerca de 11 mil ataques por mês. A Península Ibérica está entre as regiões mais afetadas por este vírus na Europa, com o número de utilizadores atacados entre janeiro e maio de 2022 a atingir os 5.600 utilizadores, de acordo com dados da empresa. No caso específico de Portugal, estima-se que o número de visados possa chegar aos três mil dispositivos.