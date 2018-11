ROFF vai contratar 230 consultores no próximo ano

A ROFF anunciou esta quinta-feira, 22 de Novembro, que vai contratar 200 novos consultores SAP e 30 novos consultores OutSystems em 2019, "para responder ao forte crescimento nestas áreas de actividade".

A consultora tecnológica recrutou 191 novos consultores, este ano, sendo que cerca de metade eram recém-licenciados. Atingiu uma força de trabalho de cerca de mil trabalhadores, estimando assim um reforço acima de 20% ao longo de 2019.

No comunicado onde revela estas perspectivas, a ROFF adianta que prevê atingir uma facturação de 78 milhões de euros este ano. "Ao longo dos últimos anos, a ROFF tem mantido uma estratégia centrada no tecido empresarial quer de grandes empresas quer de PME, com forte foco na internacionalização, assente na abertura de novas filiais na Europa, África, América do Sul e Ásia, assim como no canal de vendas do Grupo Gfi", diz o CEO da ROFF, Francisco Febrero (na foto).

Sílvia Gusmão, directora de Recursos Humanos, Formação e Qualidade da ROFF, explica que "no próximo ano iremos aumentar a equipa à medida que vão surgindo novos projectos, para que o crescimento seja feito de forma sustentada".

A empresa está à procura de candidatos com formação superior, com preferência pelas áreas de Gestão, Gestão Informática, Sistemas de Informação, Logística e Engenharias. O processo decorre através da colocação de vagas no site oficial da empresa e nas plataformas online de recrutamento.