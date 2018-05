Sony compra a editora EMI Music Publishing por 2,3 mil milhões

A Sony anunciou esta terça-feira, 22 de Maio, a compra da editora EMI Music Publishing por 2,3 mil milhões dólares (1,9 mil milhões de euros). Embora o preço do negócio possa sofrer ajustes, o negócio pode fazer da Sony a maior editora do mundo na indústria musical, segundo a Reuters.





A aquisição por parte da gigante japonesa vai permitir à tecnológica ter acesso a um catálogo de mais de dois milhões de músicas de artistas como Kanye West, Sam Smith ou Sia. Esta é, até agora, a maior compra do novo CEO da Sony, Kenichiro Yoshida, que iniciou funções ainda no mês passado.





O acordo visa consolidar a liderança da Sony na indústria musical, bem como acompanhar o rápido crescimento dos serviços de streaming de música como o Spotify ou a Apple Music, que tem impulsionado uma recuperação na indústria da música, de acordo com a Reuters.





A Sony, que já detinha 40% da editora de música, vai agora comprar cerca de 60% da participação do consórcio liderado por Mubadala Investment, o fundo de investimento estatal do Emirato de Abu Dabi, na EMI Music Publishing. Uma operação que pode permitir à Sony deter o controlo da editora de música.





No mês passado a multinacional japonesa anunciou o fechou do seu ano fiscal com lucros de 3.695 milhões de euros, quase sete vezes superior aos 552 milhões de euros do ano anterior. Porém, os resultados do quarto trimestre fiscal (Janeiro a Março) foram penalizados pelas taxas cambiais e por vendas mais fracas no sector dos telemóveis, registando perdas de 126,5 milhões de euros.





As acções da Sony estão esta terça-feira, 22 de Maio, a reagir ao anúncio da compra da editora EMI Music Publishing. As acções da tecnológica estão a cair 1,97% mas já chegaram a desvalorizar 3,71%.