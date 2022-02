Spotify apaga episódios de podcast de Rogan mas CEO diz que não quer silenciá-lo

Leia Também Casa Branca insta Spotify a fazer mais para combater desinformação sobre a covid

Leia Também Spotify diversifica oferta com aquisição de empresa especialista em audiolivros

Depois de enfrentar críticas por manter o polémico podcast de Joe Rogan no serviço, o Spotify eliminou este fim-de-semana mais de cem episódios do "The Joe Rogan Experience". A informação foi confirmada pelo serviço de streaming de música, que tem neste podcast um exclusivo, que terá custado mais de 100 milhões de dólares à empresa.Não é segredo que o Spotify tem vindo a canalizar milhões de dólares para a área de podcasts ao longo dos últimos anos, com o objetivo de manter alguns conteúdos como exclusivos da plataforma.Mas, dos 3,6 milhões de podcasts disponíveis no serviço de streaming (dados divulgados pelo Spotify na apresentação de resultados), nenhum tem estado envolvido em tanta polémica como o de Joe Rogan. Primeiro, a inclusão de mensagens de desinformação e apelo à não-vacinação contra a covid-19 chamaram à atenção e geraram até um movimento de boicote entre os músicos. Nomes como Joni Mitchell ou Neil Young pediram para retirar os respetivos catálogos da plataforma caso o podcast de Rogan continuasse na plataforma. Dessa vez, Daniel Ek, CEO do Spotify, prometeu mais ferramentas no serviço para evitar a desinformação.Agora, num memorando interno a que o site Axios teve acesso, Daniel Ek volta a comentar o caso Joe Rogan, também alvo de críticas pelo tipo de linguagem usada, muitas vezes vista como "racialmente insensível". "Ao mesmo tempo em que condeno fortemente aquilo que o Joe [Rogan] diz e concordo com esta decisão de retirar episódios antigos da nossa plataforma, compreendo que algumas pessoas vão querer mais", indicou o CEO.Note-se que o Spotify não se assume como "tecnicamente publisher" do podcast, mas reconhece a "perceção" que o acordo para manter este conteúdo como exclusivo pode trazer. Ainda assim, deixa claro que "não acredita que silenciar Joe Rogan seja a resposta" a esta questão. "Acho que devemos ter linhas claras no conteúdo e agir quando elas são ultrapassadas, mas cancelar voices é um caminho escorregadio."Na mesma nota aos trabalhadores, Daniel Ek confirma que a empresa teve efetivamente conversas com Rogan e a respetiva equipa sobre alguns conteúdos no podcast, "incluindo o historial de recorrer a alguma linguagem racialmente insensível".E, neste memorando aos empregados, Daniel Ek refere que tendo em conta as conversações e "as suas próprias reflexões", terá sido o comediante a escolher retirar vários episódios da plataforma.No fim de semana, o comediante e anfitrião do podcast pediu desculpa pelas afirmações feitas no podcast e reforçou que "certamente não queria ofender alguém para entretenimento com alguma coisa tão estúpida como o racismo".As ações do Spotify estão a cair 1,65% em Wall Street no início de sessão, a cotar nos 171,55 dólares.