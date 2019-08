Tecnológica francesa GoodBarber abre escritório em Coimbra

O gestor do escritório de Coimbra, David Fortunato, esclarece, num comunicado enviado à Lusa, que a "GoodBarber é uma empresa tecnológica focada no desenvolvimento de uma plataforma ‘online’ com o objetivo de possibilitar que os clientes criem as suas próprias aplicações móveis (iOS, Android e Web) de uma forma automatizada, sem a necessidade de conhecimentos de programação, assim como de contratar uma equipa inteira para o desenvolvimento dessas aplicações".





A empresa, que se considera uma ‘app builder’, está instalada no ecossistema criativo Campus Plex em Ajjacio, na Córsega, França, onde vai investir 1,6 milhões de euros num edifício para albergar 100 trabalhadores.