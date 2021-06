Toshiba deixa cair quatro gestores

Junji Ota e de

Takashi Yamauchi para novo mandato, e também não reconduzirá

Masayasu Toyohara e Masaharu Kamo.

Leia Também DJ Toshiba: Administração conclui que não pode avaliar proposta da CVC

Leia Também Toshiba agita-se com mudança abrupta de liderança e rumores de compra

A Toshiba vai deixar cair quatro executivos, depois de uma reunião de emergência do conselho de administração que decorreu este domingo, que demorou, segundo o Financial Times, quatro horas.Segundo a Bloomberg, o conglomerado vai retirar os nomes deA reunião seguiu-se à divulgação na semana passada de um relatório no qual se concluiua que a Toshiba tinha-se concertado com elementos do Governo para eliminar os investidores ativistas.O relatório independente, de 147 páginas, foi feito no seguimento de uma revolta de acionistas sem precedente, tendo concluído que o Governo tomou parte na tentativa de afastar esses investidores, nomeadamente elementos do Ministério da Economia, alegando-se ainda que a campanha teria chegado ao então secretária de Estado - o atual primeiro-ministro Yoshihide Suga - o que foi negado pelo próprio.Na sexta-feira quatro elementos não executivos tinham considerado que o conselho de administração tinha tido ações "inaceitáveis e diretamente contra os interesses dos nossos acionistas", e este domingo o mesmo grupo diz que sob a "liderança do chairman [Osamu] Nagayama um conjunto importantes de alterações foram anunciadas".