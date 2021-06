"Chairman" da Toshiba lamenta lapsos na empresa e aponta o dedo a antigo CEO

Leia Também Toshiba deixa cair quatro gestores

O "chairman" da Toshiba, Osamu Nagayama, pediu desculpas pelos "lapsos" de gestão da empresa, em declarações feitas esta segunda-feira numa conferência online. De acordo com a imprensa asiática, Nagayama terá sido pressionado por alguns acionistas a abandonar o cargo.Durante a conferência, o "chairman" frisou que pretende continuar no cargo, pretendneod ajudar a "reconstruir a gestão do conglomerado". Na mesma ocasião atirou farpas ao antigo CEO da empresa, Nobuaki Kurumatani, por aquilo que considerou ser uma "postura confrontacional" face aos acionistas."Havia como que uma postura confrontacional para com os acionistas a surgir há já algum tempo", referiu, indicando que essa terá sido também "uma das causas para o atual estado" do conglomerado.Este domingo, a Toshiba realizou uma reunião de emergência do conselho de administração. De acordo com a Bloomberg, dessa reunião terá resultado a decisão de retirar os nomes dos executivos Junji Ota e de Takashi Yamauchi para um novo mandato. Também Masayasu Toyohara e Masaharu Kamo não serão reconduzidos.A Toshiba atravessa um período de agitação, que ficou marcado pela saída do antigo CEO no mês de abril, após uma oferta da CVC para retirar a empresa de bolsa. Descrito pela imprensa internacional como "controverso", Nobuaki Kurumatani assumiu o cargo de CEO da Toshiba em 2018, contando também com uma passagem pela operação japonesa da CVC Capital Partners - a mesma empresa britânica que expressou interesse em adquirir a Toshiba. A oferta da CVC acabou por cair por terra.