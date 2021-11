Jack Dorsey vai deixar liderança do Twitter, avança CNBC

Jack Dorsey, fundador da rede social, deverá abandonar o cargo de CEO do Twitter, avança esta segunda-feira a CNBC citando fontes não identificadas. Após a notícia, as ações do Twitter abriram a disparar cerca de 11%.



Em causa estará o facto de Dorsey ocupar atualmente a presidência executiva do Twitter mas também da Square, empresa de pagamentos digitais por si fundada.





Já em 2020, Paul Singer, fundador da Elliott Management que é um dos acionistas da rede social, tinha defendido que Dorsey deveria sair de CEO de uma das duas companhias, tendo mesmo tentado que abandonasse a liderança do Twitter, tendo sido alcançado um acordo com a administração da empresa e Dorsey mantido o cargo.Contactado pela CNBC, o Twitter não comentou o assunto.