Uma década em bolsa do Facebook: do crescimento à era Meta

Muita coisa mudou no negócio do antigo Facebook – agora Meta –, a empresa criada por Mark Zuckerberg em 2004. De um negócio criado num dormitório em Harvard, o Facebook transformou-se na maior rede social do planeta e num dos nomes fortes do setor da tecnologia, conquistando um lugar entre as "big tech".



Destes 18 anos de vida da empresa de redes sociais, 10 foram já passados enquanto empresa cotada em Wall Street. Foi a 18 de maio de 2012, com oito anos de vida, que a empresa fez aquela que foi uma das maiores ofertas públicas iniciais (IPO, em inglês) dos Estados Unidos, apenas ultrapassada em valor pela estreia da Alibaba, em 2014.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;