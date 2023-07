Digi “não assusta operadores” mas vai “fazer mossa”

As ofertas do operador romeno deverão chegar a Portugal no próximo ano e a Nos garante já estar a preparar “resposta”. Especialista diz que Digi deverá conquistar, pelo menos, entre 4% e 5% da quota de mercado, podendo mesmo ir mais além.

Digi "não assusta operadores" mas vai "fazer mossa"









