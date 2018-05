Altice: "Não sentimos que remédios fossem necessários para viabilizar concentração"

Miguel Baltazar

O presidente da Altice Portugal /Meo diz que os remédios propostos à AdC para fazer aprovar o negócio de compra da Media Capital têm de ser discutidos com o regulador, no "fórum próprio".

E garante que tem estado a trabalhar com a AdC de forma proactiva e colaborativa. É a este supervisor que cabe analisar os riscos de concorrência. Sobre esses "não concordamos com eles", mas "quisemos dar conforto adicional" com os compromissos.

"Não sentimos que fossem estritamente necessários para viabilizar a concentração", mas avançou com as propostas de compromissos. "Nessa mesma perspectiva apresentámos um conjunto de remédios para dar conforto adicional em temas como pluralidade e diversidade, exclusividade de canais, plataformas abertas, reciprocidade, publicidade, órgãos de gestão, concessão serviço público", deixando novamente a garantia de que "pretendemos manter pluralidade, diversidade e colaboração com autoridades que se devem pronunciar".

Para Alexandre Fonseca a decisão da ERC foi clara, de não fazer parar o negócio.