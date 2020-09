Ambiente regulatório “hostil” ameaça investimento da Meo

A Meo cumpriu a meta de levar fibra a 5,3 milhões de casas antes do previsto. O nível do próximo ciclo de investimento está dependente do “ambiente regulatório”. Quanto às casas em falta para cobrir o país, pede incentivos públicos ou coinvestimento.

