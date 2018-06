Anacom: Facturas devem incluir prazo de fidelização e custos de cancelamento

A Anacom quer que as operadoras de comunicações passem a disponibilizar nas facturas o prazo de fidelização dos contratos e os custos associados ao cancelamento antecipado à data da emissão da factura.





"A Anacom aprovou o sentido provável de decisão sobre o nível mínimo de detalhe e informação a incluir nas facturas que os operadores de comunicações electrónicas devem disponibilizar gratuitamente aos assinantes que solicitem facturação detalhada", refere o regulador num comunicado emitido esta terça-feira, 5 de Junho.