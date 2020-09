Atraso no 5G pode ser positivo para Portugal

A quinta geração móvel (5G) pode vir a ter um papel importante na retoma económica, e não só do lado das operadoras de telecomunicações. Apesar do atraso no lançamento dos leilões, Portugal ainda pode liderar a corrida pela inovação tecnológica assente na nova tecnologia. As conclusões são de Diogo Sousa, “partner” da consultora KPMG e especialista na área do 5G.



Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...