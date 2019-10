Deco: Vodafone e Braga dão a internet móvel mais rápida

A velocidade de internet não é homogénea no território nacional. Braga destaca-se com os melhores registos e a Vodafone é a mais consistente no serviço que presta em todo o território.

Braga é o distrito e o concelho onde, em média, a internet móvel atinge maior velocidade em todo o país. Embora seja a Meo a impulsionar a prestação de Braga, olhando ao conjunto do território nacional, a empresa de telecomunicações com os melhores resultados em termos de velocidade e qualidade do sinal é a Vodafone.



Estes dados são divulgados pela Deco e foram obtidos através da aplicação QualRede, instalada nos smartphones de cerca de 35 mil utilizadores.





Tendo em conta os valores médios de download, Braga é o distrito mais rápido, com uma velocidade média de 28,1 Megabits por segundo (Mbps). Guarda, Beja e Lisboa são as únicas cidades que se mantém acima da fasquia dos 20 Mbps, com 21,8, 21,2 e 20,8 Mbps, respetivamente.