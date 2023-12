Dona da Meo tem sete meses para disponibilizar acesso à rede de fibra ótica

e onde não é expectável que esta se desenvolva num horizonte temporal relevante.A Anacom determina, assim, que a Altice Portugal tem até junho para apresentar uma oferta e respetivos preços "justos e razoáveis", que "permita aos operadores desenharem ofertas retalhistas e oferecerem aos seus clientes finais, de uma forma rentável, os serviços retalhistas tipicamente disponíveis no resto do país".As ofertas em causa, explica o regulador, "devem ser definidas pela Meo e disponibilizadas aos potenciais beneficiários e à Anacom, que dispõem de um mês para se poderem pronunciar".

A decisão tem como objetivo que os operadores possam, através do acesso à rede de fibra ótica das empresas do grupo Altice, "prestar serviços aos cidadãos e aos outros gentes económicos destas freguesias, que, deste modo, poderão passar a contar com uma maior variedade de ofertas, mais inovadoras e a preços competitivos", justificou a Anacom em meados de novembro.