Estado já encaixou mais de um terço do previsto com 5G

A primeira fase do leilão para as frequências do 5G, reservada para novos “players”, terminou na segunda-feira. No total, ao longo dos oito dias de licitações, houve 44 rondas e o preço dos lotes de uma das frequências a concurso mais duplicou face ao valor inicial, resultando num encaixe global de 84,3 milhões de euros. Um montante que representa já 35% do total da receita mínima estimada pela Anacom para os cofres do Estado

