Governo quer REN sem limite na fibra ótica. Porque é que isso é importante?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo está a preparar uma autorização à REN para permitir a exploração ilimitada de fibra ótica em Portugal. A Secretaria de Estado de Energia tem em estudo, para publicação em Diário da República, uma portaria que vai potenciar a utilização para telecomunicações dos gasodutos da REN. Uma vez que as infraestruturas da empresa são das mais bem interligadas em relação a tráfego de dados, o novo decreto em preparação tem como objetivo permitir que o país consiga uma posição mais competitiva no setor internacional das telecom.

Fontes conhecedoras do tema indicam ao Negócios que, em causa, está uma autorização necessária no âmbito de uma Resolução do Conselho de Ministros de 2006, que regula a concessão da exploração de gás à REN.