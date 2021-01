Filipa Carvalho e Daniel Beato são os novos administradores da Nos

António Lobão Teles.





António Lobão Teles renunciou ao lugar na Administração. O vogal tinha estado com Isabel dos Santos na Sonangol – tendo saído da petrolífera depois da exoneração da empresária angolana no final de 2017 –, passou a assumir um cargo de administrador não executivo na operadora.





A Nos anunciou ontem, já depois do fecho de sessão, que Filipa Santos Carvalho e Daniel Lopes Beato serão os dois novos nomes do Conselho de Administração. Ocupam os lugares deixados vagos por Ana Paula Marques"O Conselho de Administração deliberou cooptar a Senhora Dra. Filipa Santos Carvalho e o Senhor Eng.º Daniel Lopes Beato como vogais do Conselho de Administração para o exercício de funções até ao termo do mandato em curso (2019-2021)", pode ler-se no comunicado enviado à CMVM A empresa liderada por Miguel Almeida comunica ainda que "os novos administradores foram igualmente designados membros da Comissão Executiva, a qual passará a ser composta por sete membros".As novas caras do Conselho de Administração da empresa de telecomunicações são "produtos da casa". Filipa Santos Carvalho era a diretora da área jurídica da NOS e Daniel Lopes Beato era diretor de marketing.Em janeiro deste ano,Em dezembro do ano passado, foi Ana Paula Marques a sair, tendo transitado para a EDP.Agora, a comissão executiva é composta por Miguel Almeida, José Pedro Pereira da Costa, Manuel Ramalho Eanes, Luís Nascimento, Jorge Graça, Filipa Santos Carvalho e Daniel Lopes Beato.