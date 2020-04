Governo de Trump quer banir China Telecom por motivos de segurança nacional

Vários departamentos do governo dos Estados Unidos dirigiram pedidos à Comissão de Comunicações Federal (FCC, na sigla em inglês) para que cesse a autorização que a China Telecom possui para operar no país, alegando riscos de segurança "inaceitáveis", cita a CNBC.





Entre as entidades que estão a apelar à rejeição da operadora chinesa, está o Departamento da Justiça, que acusa a China Telecom de não cumprir os termos do acordo que foram definidos quando, em 2007, recebeu a autorização de operar no país.