Grupo Vodafone fala de Portugal como o mau exemplo no 5G

O grupo Vodafone arrasou Portugal pelo desenrolar do leilão do 5G. Na conferência com analistas, no seguimento do anúncio dos resultados anuais (o ano fiscal da empresa termina em março), caracterizou Portugal como o país onde não está contente com o desenrolar da situação.Elogiou o Reino Unido, a Grécia, a Holanda e Hungria. E sobre Portugal... "só há um país este ano com o qual estou descontente, e esse é Portugal. Já vamos com na ronda 515 ou assim. Claro que ainda está a metade do 'benchmark' europeu em termos de preço. Mas francamente, não estou satisfeito com o desenrolar. Já o tinha expressado antes. Mas, na generalidade, cada um dos outros países europeus estão no bom caminho nas conversas com a indústria", declarou Nicholas Jonathan Read, o presidente executivo do grupo Vodafone.Aliás, tinha falado do entendimento que o setor tinha chegado no Reino Unido, para que o leilão acabasse por não ser um pacote de muitas frequências ao mesmo tempo.Sobre a consolidação em Espanha, onde se tem noticiado a possibilidade de fusão da Vodafone com a Más Móvil, Nicholas Jonathan Read diz que não comenta especulação, dizendo estar muito focado na estratégia orgânica. Mas "o que sempre dizemos estamos sempre abertos a consolidação do mercado desde que acrescente valor aos nossos acionistas".