Lucro da Nos cai 1,6% até setembro. "Barbie" e "Oppenheimer" dão melhor trimestre nos cinemas

A Nos obteve 126,3 milhões de euros de lucros nos primeiros nove meses do ano, uma quebra de 1,6% face aos 128,4 milhões registados em igual período do ano passado, excluindo as mais-valias obtidas com a venda de torres de telecomunicações em 2022. Incluindo o encaixe da alienação das torres, os lucros da operadora liderada por Miguel Almeida afundaram 34% este ano, indicou esta quinta-feira a empresa em comunicado à CMVM.As receitas cresceram 5,3%, para os 1.183,1 milhões de euros, enquanto o EBITDA avançou 10,6%, cifrando-se em 553 milhões de euros.A empresa destaca o desempenho do segmento de cinema e audiovisuais, que viu as receitas dispararem 23,5%, para 77,2 milhões de euros, tendo as vendas de bilhetes de cinema aumentado 45,2% para os 6,3 milhões de euros. Aliás, nota a empresa, este verão foi o melhor trimestre de sempre da Nos Cinemas, com mais de 2,8 milhões de ingressos vendidos, muito à boleia de dois dos filmes mais populares do ano: "Barbie" e "Oppenheimer" que, em conjunto, somam 1,45 milhões de espectadores. As receitas de bilheteira no terceiro trimestre atingiram os 32,2 milhões de euros.A Nos destaca ainda os 292,8 milhões de euros investidos desde o início do ano, que traduzem uma quebra de 19,6% em termos homólogos. O investimento "incluiu a cobertura da totalidade das ilhas dos Açores e da Madeira com 5G", assinala a operadora, sublinhando ainda que no final de setembro "a rede 5G da NOS contava com mais de 4.200 estações base 5G instaladas e cobria 91% da população portuguesa, valor que compara com 81% da população coberta com 5G na UE27".A dívida líquida da empresa cifrava-se, a 30 de setembro, em 1.763,3 milhões de euros, mais 12,9% do que há um ano.Notícia atualizada às 17:20