Resultados da Nos são "sólidos" mas entrada da Digi permanece "incerteza", diz Goldman Sachs

Apesar dos resultados "sólidos" do terceiro trimestre, em que viu as receitas subirem 6,9% face ao mesmo trimestre do ano passado, os analistas da Goldman Sachs mantêm a recomendação "neutral".



A Nos reportou resultados "sólidos" no terceiro trimestre, mas "o resultado de processos contra o regulador, o ambiente concorrencial e os custos com o conteúdo" permanecem riscos ao desempenho da empresa em bolsa, afirma o Goldman Sachs.



Goldman Sachs Nos

