Meo alvo da maior multa de sempre da Concorrência

A Meo foi condenada pela Autoridade da Concorrência (AdC) ao pagamento de uma coima de 84 milhões de euros por combinar preços com a Nowo. É a maior multa de sempre aplicada pela entidade reguladora a uma só empresa e trata-se do primeiro cartel em telecomunicações sancionado pela AdC. Os outros casos de investigação concluídos neste setor estavam relacionados com abuso de posição dominante.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...