Nos dá próximo passo no 5G com núcleo "Stand Alone"

O 5G "Stand Alone" é apontado como o verdadeiro desbloqueador das reais capacidades que esta rede oferece.



Praticamente dois anos desde que disponibilizou a rede 5G aos clientes, a Nos introduziu "um novo core de dados para 5G Stand Alone" (SA)."Tendo em conta esta integração e desenvolvimento da rede, a Nos está tecnologicamente pronta para a disponibilização de serviços com características ainda mais inovadoras, em 5G SA", refere a operadora, num comunicado enviado às redações.Com a tecnologia "Stand Alone", "abre-se uma nova página na capacidade de desenvolvimento e implementação de serviços", acrescenta a empresa, que é liderada por Miguel Almeida. A rede passa, por exemplo, a ser capaz de "suportar de forma massiva" equipamentos IoT (Internet of Things).

"Numa fábrica podemos ter dois serviços independentes – denominados "slices" – um para a conetividade das máquinas da fábrica (garantindo isolamento, velocidade garantida, latência baixa, entre outros) e um segundo para a restante conetividade corporativa (acesso à internet, email, entre outros", exemplica.

O 5G SA foi desenvolvido com a Nokia, na parte da implementação de um novo núcleo (core) e componentes de sinalização, e com a Ericsson, na parte da evolução da componente de voz e perfil de cliente.



Até agora, o 5G SA da Nos só estava disponível no seu hub 5G, incubadora que visa potencial a inovação na experimentação assente nesta rede.Segundo a Nos, um em cada quatro clientes da operadora já tem equipamento 5G. "Destes, cerca de 84% usa a tecnologia numa base recorrente", explica.E a expectativa é de que este número continue a aumentar. "São números que deverão crescer muito rapidamente, tendo em conta que 76% dos smartphones vendidos pela Nos já são 5G."

No que ao segmento empresarial diz respeito, a operadora já "fechou acordos para mais de 500 projetos 5G/IoT, em empresas e instituições das mais diversas áreas, desde a saúde ou o retalho".



"O desenvolvimento da quinta geração de redes móveis tem sido, ao longo destes dois anos, um vetor estratégico para a Nos, representando um investimento até ao momento de cerca de 420 milhões de euros, prevendo-se mais 110 milhões de euros nos próximos anos. Temos sido líderes nesta tecnologia, desde o primeiro momento, e temos aquela que é a melhor e maior cobertura 5G do País, com mais de 4.200 estações base e uma cobertura superior a 93% da população portuguesa. Queremos continuar a liderar, também, na captação de todo o potencial do 5G Stand Alone nas aplicações dos nossos clientes", afirma Jorge Graça, chief technology and information officer (CTO), na mesma nota.