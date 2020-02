Receitas da Vodafone Portugal crescem 5,5% para 275 milhões

A Vodafone Portugal fechou o seu terceiro trimestre fiscal, compreendido entre outubro e dezembro, com um aumento das receitas totais de 5,5% para 275 milhões de euros. Os proveitos de serviços – que excluem a venda de equipamentos por exemplo - atingiram 247 milhões de euros, o que traduz uma evolução de 5,9% em relação ao período homólogo.





Em comunicado enviado às redações, a operadora explica que o desempenho alcançado no terceiro trimestre foi suportado, principalmente, "pelo crescimento continuado no negócio fixo". No período em análise, a base total de clientes fixos aumentou 9,7% atingindo 772 mil, "dos quais 664 mil são clientes de TV (+ 11,4%)", detalha a empresa liderada por Mário Vaz.





A Vodafone Portugal detalhou ainda que continua a expandir a sua rede de fibra, tendo atingido no final do trimestre em análise 3,4 milhões de casas.





Os resultados foram também impulsionados pela "estabilização do negócio móvel" que, segundo a operadora, atingiu mais de 4,7 milhões de clientes, um aumento de 1,2% em relação ao mesmo período no ano passado.





"É com enorme satisfação que entramos no último trimestre do nosso ano fiscal com uma dinâmica de crescimento, sustentada na crescente utilização dos nossos serviços por parte dos portugueses", destacou Mário Vaz no mesmo comunicado.



"A manutenção desta tendência exigirá da nossa parte uma contínua evolução das nossas redes gigabit - fixa e móvel – compromisso que há muito assumimos para possibilitar um futuro de sucesso a Portugal, para que coletivamente, se consiga tirar o máximo partido das oportunidades que o digital traz", acrescentou.





A Vodafone Portugal tem assinado acordos de partilha de infraestutura com a Nos. Depois de em 2017 terem assinado um acordo para a rede fixa, ontem as operadoras anunciaram que podem replicar o modelo na rede móvel, já a pensar no 5G.





Para já, as duas operadoras assinaram uma carta de intenções, sendo que o objetivo passa por atingir um acordo definitivo em junho de 2020. Até lá vão negociar em "regime de exclusividade".