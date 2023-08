"Traído" e "desiludido". As primeiras palavras de Drahi sobre a Operação Picoas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Um choque" e "uma enorme desilusão". Estas foram as primeiras palavras do maior acionista da Altice, Patrick Drahi, sobre a Operação Picoas, que tem como principal alvo Armando Pereira, co-fundador do grupo.



"Se estas alegações forem verdade, sinto-me traído e enganado por um pequeno grupo de indivíduos, incluindo um dos nossos colegas mais antigos", afirmou o multimilionário, demarcando-se dos alegados crimes associados

...