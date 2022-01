Aeroportos portugueses recuperam 7 milhões de passageiros em 2021

Em 2021, passaram pelos aeroportos portugueses quase 25 milhões de passageiros, mais 39% do que em 2020. A Vinci salienta a subida acentuada durante as férias de outono, mas nota o abrandamento no final do ano com a quinta vaga da pandemia.

