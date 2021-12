ANA quer desincentivar aviões pequenos em Lisboa

A ANA – Aeroportos de Portugal pretende no próximo ano introduzir alterações ao modelo da estrutura tarifária dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, no sentido de desincentivar a utilização de aviões mais pequenos, mas também adequar as taxas no Algarve aos períodos de menor procura.





