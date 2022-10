Aperture: “Se a TAP emitir nova dívida, iremos comprar”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dívida da TAP tem sido um bom investimento para a gestora de ativos Aperture, que está interessada em comprar obrigações assim que cheguem ao mercado numa nova colocação, como é intenção da empresa. A financeira do universo da Generali Investments entrou na dívida da companhia aérea, ainda antes do plano de reestruturação, a apostar que o Estado iria avançar com um resgate, o que se concretizou.

