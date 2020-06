Aviação internacional vê primeiros sinais de recuperação em maio

A Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA, na sigla em inglês) anunciou que a procura por serviços aéreos está a "começar a recuperar" depois de ter descido a mínimos em abril.





As melhores perspetivas quanto a maio são dadas num comunicado publicado esta quarta-feira, 3 de junho, na página da IATA.





Desde o mínimo do mês registado a 21 de abril até ao dia 27 de maio, a atividade aérea subiu 30%. "Isto consiste sobretudo em operações domésticas e a partir de uma base muito baixa (5,7% da procura de 2019)", aponta a associação. Apesar de a recuperação ser modesta olhando à dimensão do setor, esta "sugere que a indústria já viu o ponto mais fundo da crise, assumindo que não há uma recaída".





Na Coreia do Sul, China e Vietname os níveis de aviação em maio já estão apenas entre 22% e 28% abaixo daqueles registados no mesmo período do ano anterior. No fim de maio, as pesquisas por voos no Google também já tinham disparado 25% em comparação com o mínimo de abril, apesar de estas pesquisas se colocarem 60% abaixo das do ano passado.





Em abril, o tráfego aéreo mundial, medido em passageiros por quilómetro voado (RPK) afundou 94,3% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, com a cessação quase completa da atividade aérea, tanto doméstica como internacional. Esta foi a quebra mais abrupta de que a IATA tem registo, sendo que a compilação destes dados é feita desde 1990.