Classe executiva de aviões terá assentos com barreiras anti-covid

A próxima geração de assentos da classe executiva de aviões virá com portas e paredes divisórias, para ajudar os passageiros preocupados com a covid-19 a protegerem-se dos outros viajantes.O novo assento, que o fabricante Recaro Aircraft Seating GmbH lançará em junho, também dará aos passageiros mais espaço para os ombros e as pernas, disse o CEO, Mark Hiller, em entrevista ao Singapore Airshow. Com a porta fechada ...