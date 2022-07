Diretor de operações da EasyJet demite-se

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Peter Bellew, diretor de operações da companhia aérea EasyJet, demitiu-se do cargo, numa altura em que chovem queixas contra a transportadora, que já cancelou milhares de voos nos últimos meses.



A EasyJet anunciou recentemente que planeia cancelar ainda mais ligações aéreas durante o verão, tendo pedido, por isso, desculpas aos clientes. Muitos dos cancelamentos acontecem no próprio dia do voo, o que tem gerado ainda mais descontentamento entre os passageiros.

Em reação à demissão, o presidente executivo da companhia, Johan Lundgren, deixou um agradecimento a Bellew "pelo seu trabalho árduo", de acordo com o Financial Times. "Toda a gente na EasyJet está absolutamente focada em proporcionar uma operação segura a fiável este verão", acrescentou.





O setor da aviação atravessa dificuldades em vários pontos da Europa, com um aumento acentuado da procura por voos e depois de muitos funcionários terem sido despedidos durante o período pandémico.

No mês passado, o sindicato Unite acusou a EasyJet de "falta de liderança" e instou Bellew a "tomar controlo da situação".